Serie A, la classifica aggiornata: la Roma sale al quarto posto in classifica

Oggi alle 20:24News
di Lorenzo De Angelis

La Roma vince a Torino grazie alle reti del nuovo arrivato Malen e di Paulo Dybala. Grazie a questa vittoria la formazione di Gian Piero Gasperini sale a 42 punti in classifica, portandosi a -1 da Napoli e Milan scavalcando la Juventus reduce dalla sconfitta di Cagliari. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata: 

Inter 49
Milan 43*
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 34
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28*
Udinese 26
Sassuolo 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Cremonese 22*
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 13
Una gara in meno *