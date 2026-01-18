Serie A, la classifica aggiornata. Milan secondo a +7 sulla Juve quinta

Serie A, la classifica aggiornata. Milan secondo a +7 sulla Juve quintaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50News
di Manuel Del Vecchio

La capocciata di Fullkrug al minuto 76 di Milan-Lecce vale tre punti pesantissimi per i rossoneri, bravi ad impostare una gara dominante ma molto meno bravi a finalizzare: sarebbe potuta finire serenamente 6-7 a 0 contro un Lecce veramente modesto. I tre punti arrivano comunque e vogliono dire +7 sulla Juventus quinta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 34
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28*
Udinese 26
Sassuolo 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Cremonese 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 13
 