Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo ottavo, Pisa lascia l'ultima piazza

di Francesco Finulli

Non si è aperta con i fuochi d'artificio la settima giornata del campionato di Serie A Enilive, nelle due gare delle 15 del sabato due 0-0, il primo tra Lecce-Sassuolo e il secondo tra Pisa-Hellas Verona. Di seguito la classifica aggiornata con il Sassuolo momentaneamente ottavo e il Pisa che ha lasciato l'ultimo posto della graduatoria.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Lecce 6
15. Parma 5
16. Torino 5
17. Verona 4
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3
20. Genoa 2