Serie A, la classifica: equilibrio in vetta, Milan a -2 dalla capolista Napoli

di Niccolò Crespi

Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate di campionato e giunti alla seconda sosta per le Nazionali della stagione:

Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2