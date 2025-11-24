Serie A, la classifica: grande equilibrio in vetta. Milan secondo a -2 dalla Roma capolista

di Niccolò Crespi

Primi verdetti a termine di questa 12^ giornata di Serie A. Il Milan vince il Derby e si regala un nuovo sorpasso sull'Inter, la Roma di Gasperini resta in testa. Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati di questa sera:

Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 21 (12)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (12)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (12)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)