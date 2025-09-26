Serie A, la classifica: il Milan insegue il Napoli in attesa dello scontro diretto
Questa la classifica aggiornata di Serie A: il Milan di Allegri insegue il Napoli di Conte, entrambi pronti per lo scontro diretto di domenica sera a San Siro:
Serie A, la classifica dopo quattro giornate
Napoli 12
Juventus 10
Milan 9
Roma 9
Atalanta 8
Cremonese 8
Como 7
Cagliari 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Hellas Verona 3
Fiorentina 2
Genoa 2
Parma 2
Pisa 1
Lecce 1
