Serie A, la classifica: il Milan insegue il Napoli in attesa dello scontro diretto

Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

Questa la classifica aggiornata di Serie A: il Milan di Allegri insegue il Napoli di Conte, entrambi pronti per lo scontro diretto di domenica sera a San Siro:

Serie A, la classifica dopo quattro giornate

Napoli 12 
Juventus 10
Milan 9 
Roma 9 
Atalanta 8 
Cremonese 8 
Como 7 
Cagliari 7 
Udinese 7 
Inter 6 
Bologna 6 
Torino 4 
Lazio 3 
Sassuolo 3
Hellas Verona 3 
Fiorentina 2 
Genoa 2 
Parma 2 
Pisa 1 
Lecce 1 