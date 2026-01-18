Serie A, la Fiorentina passa a Bologna: decisivi Mandragora e Piccoli

Nel pomeriggio, la Fiorentina onora la memoria dello scomparso presidente Commisso vincendo una partita fondamentale a Bologna. Nel primo tempo è la viola a passare in vantaggio con due grandi azioni che portano ai gol di Mandragora e Piccoli. Annullata anche una rete a Ndour sullo 0-0 per fuorigioco. Sofferenza viola nel finale con il palo di Rowe e il gol di testa di Fabbian. Nel recupero thrilling Cambiaghi sfiora il pareggio.

SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA

Pisa-Atalanta 1-1

Udinese-Inter 0-1

Napoli-Sassuolo 1-0

Cagliari-Juventus 1-0

Parma-Genoa 0-0

Bologna-Fiorentina 1-2

Torino-Roma ore 18.00

Milan-Lecce 20.45

Cremonese-Verona lunedì 19 gennaio 18.30

Lazio-Como 20.45