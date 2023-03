Serie A, la Lazio sale sul tetto di Roma: i giallorossi di Mourinho battuti 1-0

MilanNews.it

Due su due per la Lazio nel derby della Capitale. Sempre con medesimo risultato, sempre con un protagonista negativo: allora come stasera è Ibanez a finire dietro la lavagna. All'andata fu un gesto tecnico sbagliato, stavolta un cartellino rosso dopo poco più di mezz'ora. La tifoseria biancoceleste gode grazie a un gol nella ripresa di Zaccagni, al termine di una partita controllata e dominata, se non altro dal punto di vista del palleggio. Roma mai pericolosa.