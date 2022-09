Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due turni di stop a Di Maria, salterà il Milan

MilanNews.it

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo la 7^ giornata di Serie A: Angel Di Maria, espulso in Monza-Juventus, è stato fermato per due turni e quindi sarà assente nella gara del prossimo 8 ottobre a San Siro contro il Milan. Una giornata di squalifica anche per Marcelo Brozovic dell'Inter (quinta ammonizione).