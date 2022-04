Serie A, le quote dei bookmakers: Immobile lancia la sfida al Milan

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - L'eterna sfida tra Milano e Roma va in scena nella giornata numero 34 di Serie A. L'Inter, che ospiterà la Roma, per gli esperti Sisal, parte nettamente favorita, a 1,65, rispetto al 5,25 dei capitolini, con il pareggio a 3,90. La vittoria dei giallorossi è a 6,50, mentre l'espulsione di Mourinho è data a 7,50, per quella di Simone Inzaghi si sale a 9,00. Edin Dzeko ha sempre fatto male alla 'sua' ex squadra e non vuole certo fermarsi: la terza rete del bosniaco ai giallorossi è a 2,50. Tammy Abraham vuole però mostrare di non essere da meno, come primo marcatore è in quota a 9,25. Domenica sera, all'Olimpico, la Lazio ospiterà il Milan: i rossoneri, per gli esperti Sisal, sono leggermente favoriti, a 2,40, contro il 2,85 dei padroni di casa; per il pareggio si sale a 3,50. La Combo Goal+Over 2,5, in quota a 2,05, è ritenuta molto probabile. Una consultazione della Var, a 3,00, non è da escludere, al pari di un rigore, offerto 2,75. Ciro Immobile è on-fire, come dimostrano i 4 gol nelle ultime due uscite in Serie A: ai rossoneri il capitano della Lazio ha già fatto male in 7 occasioni. L'ottava si gioca 2,50. Insieme a lui c'è un Sergej Milinković-Savić in forma, 9 gol e 10 assist in campionato, che vuole esorcizzare il diavolo: la decima rete del 'Sergente' pagherebbe 5 volte la posta. Pioli, senza Zlatan Ibrahimovic, spera che Rafa Leão possa far male anche alla formazione di Sarri: il portoghese che segna e regala un assist è dato a 16. Il Napoli si gioca le ultime chance di scudetto sul campo dell'Empoli: i 3 punti degli ospiti sono dati a 1,62, quelli dei toscani 5,25. La Juve vola sul campo del Sassuolo: trionfo bianconero a 1,75, impresa emiliana a 4,25. Ci si gioca tantissimo in chiave-salvezza nel match fra Genoa, vincente a 2,20, e Cagliari, 3 punti in quota a 3,50. Tante motivazioni, ma obiettivi opposti fra Salernitana e Fiorentina: il successo dei granata si gioca a 5,25, quello dei viola 1,65. (ANSA).