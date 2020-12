Serie A, le quote della 10^ giornata: Milan vincente sulla Samp a 1,75

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - I numeri sono eloquenti: il derby tra Juventus e Torino è caratterizzato da una solidissima tradizione bianconera. Gli analisti Snai vedono la squadra di Pirlo nettamente favorita a 1,42 contro il 6,75 del Toro, mentre il pari è in quota a 5,00. Sfida a tendenza Over, dato a 1,50, rispetto all'Under, in quota a 2,45. Se il 2-1 per la Juventus, uscito nel 1971, si gioca a 8,50, lo 0-2 per Belotti e compagni pagherebbe 40 volte la posta. Cristiano Ronaldo, andato a segno già tre volte nella stracittadina, è in quota a 1,55, con Dybala a 2,25 e Belotti a 2,50. Domenica pomeriggio, all'Olimpico, Roma e Sassuolo si affrontano in un match che raramente ha fatto mancare gol ed emozioni. La vittoria dei giallorossi su Snai è a 1,73; a 4,25 sia il pareggio che il '2' degli emiliani. Over, in quota a 1,38, scontato o quasi rispetto all'Under, dato a 2,80. Il 4-2, punteggio uscito negli ultimi due confronti diretti, pagherebbe 25 volte per i giallorossi e addirittura 60 per i ragazzi di De Zerbi. Edin Dzeko sogna un altro pomeriggio da protagonista contro gli emiliani. Il cigno di Sarajevo, bomber principe della sfida con 5 reti, sogna la sesta marcatura al Sassuolo, che è data a 2,00. Le due milanesi partono favoritissime: il Milan capolista, in visita a Marassi, è dato vincente a 1,75 sulla Samp, in quota a 4,50. L'Inter, a 1,45, ospita il Bologna il cui blitz a San Siro è a 6,00. Lo Spezia apre la giornata contro la Lazio: il successo ligure si gioca a 5,00, quello biancoceleste a 1,70. Il Napoli, in quota a 1,37, non dovrebbe avere problemi nella visita a un Crotone, dato a 7,75. L'Atalanta, che non vince in campionato da tre turni, andrà a Udine: il successo dei bergamaschi è a 2,10 rispetto al 3,45 dei bianconeri friulani. (ANSA).