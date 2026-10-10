Serie A, il programma completo della 6^ giornata: Milan in campo dopo l'Inter
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Dopo la lunghissima sosta per le Nazionali, il Milan di Amorim è chiamato alla trasferta di domenica in casa del Sassuolo. Questo il programma completo della 6^ giornata:
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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