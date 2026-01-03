Serie A, regna l’equilibrio tra Sassuolo e Parma: è 1-1

Termina pari una partita ben giocata sia da Sassuolo che Parma, con i neroverdi che sono partiti fortissimo e infatti hanno trovato dopo 15 minuti il gol del vantaggio con Thorstvedt. Crociati che però non hanno subito il vantaggio e anzi, dopo neanche 15 minuti hanno trovato il pari con il proprio bomber Mateo Pellegrino. Nonostante le tante occasioni da ambo le parti, alla fine il derby emiliano termina in pareggio, con le due squadre che chiaramente ottengono un punto a testa in classifica.

Parma che si porta a 18 punti in classifica a +6 dalla terzultima della classe, il Verona, che però deve ancora giocare domani alle 18 contro il Torino. Sassuolo che invece si porta a 23 punti, al nono posto in classifica, raggiungendo così l'Atalanta che sfiderà questa sera la Roma.

TABELLINO

SASSUOLO - PARMA 1-1

12' kristian Thorstvedt

24' Mateo Pellegrino

