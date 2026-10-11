Serie A, Sassuolo-Milan 1-1: il tabellino del match
Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:
SASSUOLO-MILAN 1-1
Marcatori: 63' Rabiot, 68' Odenthal
LE FORMAZIONI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim
Ammoniti: 41' Estupinan, 45'+3 De Winter, 87' Ramos, 90'+1 Pavlovic, 90'+4 Thosvedt.
Recupero: 7' 1T, 4' 2T.
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