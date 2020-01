Serie A, Spal-Verona 0-2: gli scaligeri superano momentaneamente il Milan

E' terminata la seconda partita di questa diciottesima giornata di Serie A tra Spal e Verona, con la vittoria dei ragazzi di Juric per 2-0. I gialloblù, al termine di una sfida intensa, superano gli emiliani grazie a due reti per tempo realizzate prima da Pazzini con un bel colpo di testa e poi da Stepinski, bravo a finalizzare in rete una respinta non perfetta di Berisha. Con questa vittoria gli scaligeri balzano al nono posto in classifica, superando momentaneamente Bologna, Torino e Milan. Questa la classifica completa:

Inter 42

Juventus 42

Lazio 39*

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Verona 22*

Bologna 22

Torino 21

Milan 21

Sassuolo 19

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce 15

Sampdoria 15

Brescia 14*

Spal 12*

Genoa 11

* una partita in più