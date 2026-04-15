Serie A, tutte le designazione della 33ª giornata: Mariani per Juve-Bologna
Tutte le designazioni arbitrali per le sfide del prossimo weekend, valide per la 33^ giornata del campionato di Serie A Enilive.
SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE
