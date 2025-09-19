Serie A, una doppietta di Belotti regala la vittoria al Cagliari contro il Lecce

vedi letture

L'anticipo del venerdì al Via del Mare ha inaugurato la quarta giornata del campionato. I due gol del "Gallo" regalano i tre punti ai sardi, che salgono per una notte al terzo posto in classifica. Il programma prosegue domani con Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan. Domenica alle 12.30 c’è il derby Lazio-Roma, poi Torino-Atalanta, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como e Inter-Sassuolo. Il turno si chiuderà lunedì con Napoli-Pisa.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: sabato 20 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium

TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision

Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN

Arbitro: Doveri di Roma1

Assistenti: Cecconi e Scatragli

IV uomo: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca