Sesko-Lipsia, l'agente spiega: "Anche di fronte a una grande tentazione, lo sviluppo è la chiave"

vedi letture

Benjamin Šeško resta al Lipsia: l'attaccante sloveno classe 2003 ha firmato il rinnovo con il club targato Red Bull fino a giugno 2029. Una scelta fagocitata dalla volontà di perseguire un percorso di sviluppo, senza bruciare le tappe e arrendersi ai corteggiamenti di grandi colossi europei dal calibro di Milan, Chelsea, Manchester United ed Arsenal.

La Premier League avrebbe potuto fare gola, al pari del ruolo da assoluto protagonista in attacco con la maglia rossonera raccogliendo l'eredità di un pezzo da novanta come Olivier Giroud ormai destinato alla MLS. Una scelta consapevole quella di Šeško, presa insieme al suo agente, Elvis Basanovic, che ha commentato direttamente sui profili social.

Il messaggio del procuratore "Come agente di calcio, è facile parlare di sviluppo dei migliori talenti... finché non ci si trova di fronte a una grande tentazione. In quel momento - ha dichiarato -, i vostri valori e la vostra visione vengono messi veramente alla prova. Quando diciamo di essere un'agenzia leader in questa parte d'Europa per lo sviluppo di giovani talenti di qualità, lo diciamo davvero. Facciamo quello che diciamo - e diciamo quello in cui crediamo! Lo sviluppo è la chiave. Passo dopo passo!".