Sette calciatori salteranno per squalifica l'ultima giornata di Serie A. Uno anche la prima dell'anno prossimo

Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato con le decisioni relative alla 37^ giornata di Serie A. Saranno sette i calciatori squalificati per gli ultimi 90 minuti del torneo: per Juan Miranda del Bologna sono arrivati due turni di squalifica per reazione, uno solo per Santiago Gimenez del Milan a seguito della contestata espulsione di ieri sera contro la Roma per gomitata su Mancini. Per il gesto del messicano, però, è stata prevista anche un'ammenda sostanziosa da 15mila euro. Cinque invece i calciatori squalificati per somma di ammonizioni: Goldaniga (Como), Idzes (Venezia), Kristensen e Lovric (Udinese), Morente (Lecce).

Mano pesante, come già raccontato, da parte del Giudice Sportivo nei confronti degli allenatori. Saranno ben cinque quelli assenti all'ultimo turno: Inzaghi e Conte, che si giocano lo Scudetto con Inter e Napoli, ma anche Baroni (Lazio), Conceicao (Milan) e Chivu (Parma). Si sono presi un turno di squalifica anche Sergio Marcon, membro dello staff dell'Udinese, e Eugenio Zarcone, operatore sanitario del Venezia, entrambi per recriminazioni arbitrali.

Tante anche le sanzioni riservate alle società per intemperanze da parte dei propri tifosi:

"Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".