Settimana lunga o giocare la Champions al mercoledì? Allegri non ha dubbi

Vigilia di Milan-Napoli e in conferenza stampa Max Allegri ha parlato anche delle sue preferenze per quanto riguarda il confronto tra settimana lunga, com'è successo al Napoli l'anno scorso o al Milan quest'anno, ed il giocare invece ogni tre giorni con la Champions League di mezzo. Il tecnico livornese non ha dubbi.

Sulla partita di domani e sul giocare una volta a settimana:

"Quello di domani è un big match contro quella che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Si lavora perché comunque il Milan debba giocare la Champions di mercoledì o martedì o giovedì. Il Milan deve giocare quella competizione. Preferisco giocare ogni tre giorni che giocare una partita a settimana".