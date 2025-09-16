Settore Giovanile, week end positivo per il Milan: tutte le squadre del progetto Milan Futuro hanno vinto

E' stato un week-end sicuramente molto positivo per il Settore Giovanile rossonero guidato da Vincenzo Vergine, in particolare per le squadre del progetto Milan Futuro che hanno vinto tutte. La formazione di Massimo Oddo, della quale di occupa invece Jovan Kirovski, al suo esordio in Serie D ha vinto 2-1 in casa del Pavia grazie alle reti di Branca e Perina, mentre la Primavera ha espugnato il campo del Cagliari per 2-0 (in gol Ossola e Castiello).

Questi invece i risultati di Under 15, Under 16 e Under 17:

U15

1^ giornata di campionato: Padova-Milan 0-2 (gol di Boniforti al 34' del primo tempo e di Rossini al 12' della ripresa)

Allievi nazionali U16

1^ giornata di campionato: Padova-Milan 0-3 (marcatori: 13' st De Nicola, 22' st Esposti e 43' st Cazzaniga)

Allievi Nazionali U17

Campionato, terza partita del girone B: Milan-Inter 3-2 (reti di Avogadro al 24', Colombo al 34' e Menon al 38')