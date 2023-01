Sgarbi: "I tifosi sono legati a San Siro: mi hanno chiamato in tanti, da Berlusconi a Moratti..."

MilanNews.it

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è uno dei detrattori del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter e ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport questa mattina: "In quello stadio ci sono state tante personalità del nostro tempo e non va dimenticato che i tifosi di Milan e Inter sono emotivamente legati a questo posto. Mi hanno chiamato in tanti per darmi il proprio sostegno, da Berlusconi a Moratti fino a Tabacci, Rampelli e gli ambientalisti"