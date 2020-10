Share Tv, è passione azzurra: l'Italia sale negli ascolti

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Boom di ascolti in tv e sui canali social targati Rai Sport per la Nazionale Italiana contro la Polonia in Nations League, nonostante la forte concorrenza televisiva nella serata di domenica e la situazione del Paese sempre più preoccupato per l'aumento dei contagi. "Ieri sera Polonia-Italia ha totalizzato 6,814 milioni di spettatori televisivi con il 26,2% di share - sottolinea il vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale - Un bel risultato perché la scorsa domenica non era una serata facile considerando che sugli altri canali c'erano Fazio, la D'Urso e Giletti e nonostante tutto la Nazionale ha continuato ad avere il suo appeal anche in un momento complicato come questo: è comprensibile che gli italiani abbiano altro a cui pensare in questo momento, ma la forza attrattiva della Nazionale si conferma con i dati di ieri in una partita non vinta. Per dare poi un termine di paragone la partita con l'Olanda a settembre con poco più di sei milioni di spettatori in tv era stato il programma più visto di settembre non solo della Rai, ma dell'intero palinsesto televisivo italiano". "Ci tengo poi a evidenziare - aggiunge Varriale - che anche ieri abbiamo rilanciato queste pagelle sui nostri social, diciamo che il traffico di interazione si è più che triplicato. Anche questo è un fatto importante. E - conclude il vice direttore di Rai Sport - mercoledì per Italia-Olanda ci aspettiamo lo stesso risultato. E' una partita particolare ci sarà l'intervento della federcalcio riguardo a ciò che è accaduto a Bergamo. Cercheremo di raccontare anche questa realtà". (ANSA).