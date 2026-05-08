Shevchenko: "Champions importantissima: il Milan deve ritrovare l'entusiasmo che ha sempre avuto"

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Finale di stagione molto complicato per il Milan che ha sperperato tutto il margine che si era conquistato nel corso della stagione e ora deve andarsi a conquistare la qualificazione in Champions League in queste ultime tre gare, a partire dalla sfida contro l'Atalanta a San Siro domenica sera alle ore 20.45. A parlare del momento attuale anche l'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko che è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 a margine del World Legends Padel Tour di Ginevra.

Il commento di Shevchenko: "Sicuramente è un momento difficile. Penso che il Milan ha perso Modric che è un giocatore molto importante. Ho visto che Allegri ha chiesto alla squadra di stare allerta, perché la prossima partita si gioca contro l'Atalanta in casa ed è una partita molto importante. Penso che bisogna ritrovare entusiasmo che durante la stagione il Milan ha sempre avuto: avere fiducia in se stessi e aiutarsi l'uno con l'altro. Il traguardo della Champions League è importantissimo e il Milan ci deve arrivare con tutte le forze.