M.Orlando: "Allegri ha fatto un bel casino. Si vedeva che nella prima parte di stagione non era lì per merito"

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Nel corso di Maracanà, programma in onda nel palinsesto di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando che, tra i vari temi toccati, ha parlato pure del momento del Milan. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Milan, petizione contro Furlani:

"Al Milan per esempio è stato un errore mandare via Maldini. lo credo sia in grande difficoltà per il suo obiettivo, le ultime sconfitte mi fanno intendere che il Milan forse non ha la forza per ribaltare la situazione. Il Milan si è messo in una situazione drammatica. Allegri, che sembrava avesse fatto un capolavoro, ha fatto invece un bel casino"

Sul Milan cosa aggiunge?

"Il Milan nella prima parte della stagione ha fatto numeri incredibili ma si vedeva che la squadra era li non per merito. Quando ha vinto, molto spesso avrebbe meritato di perdere".