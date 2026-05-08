Colombo sarà interamente del Genoa: De Rossi lo elogia in conferenza

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I risultati dell'ultimo fine settimana di campionato hanno sancito la salvezza matematica del Genoa, il cui principale artefice è stato il tecnico Daniele De Rossi, subentrato in corsa a Patrick Vieira e capace di investire la sua squadra con la sua personalità travolgente. Il risultato ottenuto ha anche reso ufficiale l'obbligo di riscatto del centravanti Lorenzo Colombo dal Milan: era l'ultima di tre condizioni necessarie per il trasferimento a titolo definitivo. Nella conferenza stampa di presentazione della prossima gara di campionato contro la Fiorentina, Daniele De Rossi ha parlato proprio di Colombo, elogiandolo.

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi su Lorenzo Colombo: "È stato decisivo per la salvezza e per la nostra crescita. E l'emblema della nostra salvezza. Mi piace pensare che il primo punto lo abbiamo fatto con quel gol un po' sporco contro la Fiorentina, sintomo di quanto lui sia un lottatore Poi sono state altre le tappe della nostra salvezza e nessuna partita mi ha fatto pensare di non salvarmi proprio grazie all'atteggiamento suo, di Frendrup, di Ostigard... È un peccato fare nomi perché tutti hanno lottato come dei guerrieri".