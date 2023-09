Shevchenko contro Buffon, 20 anni dopo: ecco com'è andato il remake dello storico rigore di Manchester

Siamo allo stadio Stozice di Lubiana, ma sembra la finale di Champions di Manchester del 2003: dal dischetto c'è Shevchenko, in porta Buffon. Ieri sera, durante una partita di beneficenza in cui è sceso in campo anche Zlatan Ibrahimovic, l'ucraino ha replicato il rigore che diede la vittoria della sesta Champions League al Milan. Il risultato è il medesimo: Sheva opta per il pallonetto e trafigge ancora Buffon, ricordandogli scherzosamente com'è andata 20 anni fa.