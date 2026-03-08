Shevchenko nostalgico: "Rigiocherei il derby del ritorno della semifinale di Champions del 2003"
MilanNews.it
Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex numero 7 del Milan Andriy Shevchenko ha presentato il derby in programma questa sera a San Siro, partita che nel corso della sua carriera rossonera ha deciso, giocato e vinto in diverse occasioni.
Ultima sul derby: può rigiocarne uno soltanto dei suoi 20. Quale sceglierebbe?
"Quello del ritorno di semifinale Champions 2003. Ma a pensarci bene rigiocherei tutti quelli vinti: amavo la tensione di quei momenti, la città ferma per vivere la partita. La passione, la rivalità. Una sfida bellissima da giocare e vedere: sai che il mondo ti guarda. Va oltre la classifica, il derby di Milano è il derby di Milano".
