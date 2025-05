Simonelli: "Supercoppa a dicembre o a gennaio. Dipende dalla finale di Champions..."

vedi letture

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a Radio Anch'Io Sport su Radio Rai. Queste e sue parole sul prossimo campionato:

Si giocherà nel periodo di Natale e a Pasqua come quest'anni? E la data della Supercoppa Italiana? "Giocheremo il weekend prima di Natale (21-22 dicembre) e quello dopo (27-28 dicembre). Primo weekend del 2026 il 3-4 gennaio. Quindi non ci saranno soste. Il calendario è super intasato, abbiamo una quantità di impegni internazionali, per cui oggi riuscire a fare delle soste natalizie non è più possibile. Giocheremo anche il giorno di Pasqua probabilmente. Per la Supercoppa, speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l'Inter dovesse vincere la Champions dovrà giocare la Coppa del mondo per club FIFA e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla".

Napoli-Parma alla terza giornata, Parma-Napoli alla penultima. Le stranezze del calendario: "Sarà ancora asimmetrico. Come tutti gli esperimenti, ci sono sempre delle cose da aggiustare e terremo conto di qualche incongruenza che si è creata. Confermo che il calendario della prossima stagione sarà stilato il 6 giugno".