Sindaco Sala: “Forse mercoledì il rogito. Non sono preoccupato”
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, è tornato sulla questione San Siro. Queste le sue parole riportate da Sky:
"Forse mercoledì il rogito. lo sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato.È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune".
Sulla convenzione per i servizi di vigilanza e polizia a San Siro: "È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello".
In chiusura, Sala ha poi parlato della questione dei biglietti gratuiti per i consiglieri comunali: "Non è nell'accordo. Le squadre dicono che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan