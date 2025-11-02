Sinner trionfa a Parigi e torna numero uno: i complimenti del Milan

Sinner trionfa a Parigi e torna numero uno: i complimenti del MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00News
di Francesco Finulli

Jannik Sinner ha completato una settimana perfetta a Parigi. Il fuoriclasse del tennis italiano, grande tifoso del Milan, ha sconfitto il canadese Felix Augere-Aliassime nella finale del Masters 1000 francese in due set, riconquistando il primato nella classifica ATP a discapito dello spagnolo Carlos Alcaraz. Ora la partita sarà rimandata alle ATP Finals di Torino, in cui l'azzurro difende il titolo vinto l'anno scorso. 

Il Milan, che sempre segue le gesta del campione della racchetta come tutta Italia ma con un occhio di riguardo in più vista la sua fede calcistica, ha condiviso un messaggio di congratulazioni sui propri canali social: "Il trono del Rolex Paris Masters è tuo! Splendida prestazione là fuori, Jannik!".