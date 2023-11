Skriniar: "Nessun ex compagno mi ha chiesto nulla: per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde"

vedi letture

Hai sentito qualche compagno nerazzurro? Così Milan Skriniar ha risposto così alla seguente domanda in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG: "Il derby qua era sempre speciale. I miei ex compagni li sento spesso, abbiamo un buonissimo rapporto. Nessuno mi ha chiesto questo: ma per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde"