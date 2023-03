Sky - Bennacer, De Ketelaere e Calabria verso la titolarità a Firenze: la probabile formazione a due giorni da Fiorentina-Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, Stefano Pioli ha effettuato alcune prove tattiche oggi a Milanello in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina; domani la rifinitura darà qualche indicazione in più, ma al momento si va verso questa formazione: Maignan in porta, terzetto con Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa, Tonali e Bennacer in mediana con Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra, davanti Giroud supportato da Rebic e De Ketelaere.