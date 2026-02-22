Sky - Frattura dell'osso alveolare per Loftus: sarà operato nella notte

Non arrivano buone notizie dall'ospedale dove Ruben Loftus-Cheek è stato portato subito dopo il brutto infortunio patito nei minuti iniziali di Milan-Parma, gara poi persa dai rossoneri. Il centrocampista inglese è stato trasportato fuori dal campo in barella e con il collare. Secondo quanto viene riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport 24 presente a San Siro, Loftus-Cheek ha subito la frattura dell'osso alveolare: un brutto e serio infortunio che richiederà un intervento nella notte. Non c'è stato trauma cranico. Ignoti i tempi di recupero che dovranno essere valutati con calma, vista la delicatezza della situazione. Il giocatore non ha mai perso coscienza. La vicinanza al giocatore di tutta la redazione di MilanNews.it.

Questo il tabellino di Milan-Parma 0-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: 84’ Troilo.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari; dal 86’ Nkunku)), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62’ Pavlovic); Pulisic (dal 62’ Fullkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 60’ Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 60’ Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76’ Ondrejka), Pellegrino (dal 90’+3 Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Nicolussi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 32’ Saelemaekers, 48’ Troilo, 52’ Leao.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.