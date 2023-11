Sky - Il campione del mondo Sinner viaggia verso Milano: vuole essere a San Siro domani sera

L'Italia del tennis ha vinto ieri la seconda Coppa Davis per la storia del nostro paese. Il trascinatore indiscusso della squadra azzurra è stato Jannik Sinner che tra quarti di finale, semifinale e finalissima ha guidato il team a una memorabile vittoria. Il tennista altoatesino non ha mai nascosto la sua fede rossonera e il Milan non manca mai di regalargli i suoi complimenti per i traguardi ottenuti, come è avvenuto ieri: "Una grande squadra, un grande Sinner. Lavoro fantastico, bravi ragazzi"

E dopo gli innumerevoli impegni del giocatore delle ultimissime settimane, Sinner non vuole perdersi la Champions. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il neo campione del mondo oggi sarebbe partito in aereo alla volta di Milano: nelle sue intenzioni c'è la volonta di essere a San Siro domani sera per assistere alla partita del Milan contro il Borussia Dortmund, gara ovviamente cruciale per il Diavolo.