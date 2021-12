Sky - Milan, ieri Pioli ha offerto una cena per festeggiare il rinnovo di contratto: presenti staff, giocatori e dirigenti

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello, ieri sera, in un noto ristorante in centro a Milano, c'è stato una cena organizzata e pagata da Stefano Pioli per festeggiare il suo rinnovo di contratto. Presenti tutti i componenti del suo staff, i giocatori e anche i dirigenti del club di via Aldo Rossi (c'erano l'ad Gazidis, il dt Maldini e il ds Massara).