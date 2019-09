Secondo quanto riferisce Sky, giovedì in casa del Torino, Marco Giampaolo potrebbe dare una chance dal primo minuto a Rade Krunic, che finora non è mai sceso in campo per nemmeno un minuto in gare ufficiali: l'ex Empoli potrebbe infatti prendere il posto come mezzala destra di Franck Kessie, il quale potrebbe avere un turno di riposo dopo quattro gare di fila.