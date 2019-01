Sky - Piatek, domani decisivo per l'incontro Milan-Genoa

Gianluca di Marzio, a Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull'interesse del Milan per Piatek: "La giornata di domani è quella decisiva, domani è previsto il primo incontro tra Milan e Genoa. Il Milan ha l’accordo con il calciatore, il contratto è stato definito in maniera molto semplice, Piatek guadagnava 500 mila euro più bonus. Al Milan guadagnerebbe due milioni e bonus. Domani ci sarà l’incontro, e si capirà se il Milan si presenterà subito con l’offerta richiesta da Preziosi, 40 più bonus, oppure con una più bassa. Domani si capirà se ci vorranno giorni per chiudere oppure se domani si potrà definire tutto"