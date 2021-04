Sky - Serie A, nel nuovo protocollo verrà inserita una clausola anti Super League

Come riportato dai colleghi di Sky, la FIGC sta pensando di inserire una clausola anti Super League per il nostro campionato di Serie A. Il nuovo protocollo dovrebbe prevedere appunto questa clausola, che, se firmata, permetterà di giocare il nostro campionato e le competizioni UEFA e FIFA, escludendo qualunque altra manifestazione non sottostante alle due istituzioni soprastati. Se i club non accettassero questo nuovo protocollo, non potranno partecipare al campionato.