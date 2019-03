Sky - Suso, ruolo centrale nel Milan per club e allenatore: si lavorerà sul contratto

Peppe Di Stefano, intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, ha fatto il punto relativo al rinnovo del contratto di Suso: “Le parole di Gattuso di oggi in conferenza sono state eloquenti. Per lui, lo spagnolo, un giocatore di straordinaria importanza. Sul contratto, non c’è mai stata una richiesta, da parte dell’entourage del giocatore, di un incontro per parlare del rinnovo dell’accordo attualmente in essere. È stata una volontà del Milan di provare a modificare il contratto, per togliere la clausola risolutoria, attraverso una nuova proposta. Su questa proposta, le parti non hanno trovato un accordo, ma c’è totale serenità attorno all’argomento. La clausola da 40 milioni rimane un “pericolo” per il Milan, che potrebbe vederla attivata da società estere. Detto questo, non è da escludere che Leonardo e Maldini facciano un ulteriore passaggio verso il giocatore, che è ritenuto intoccabile dalla proprietà anche perché, con 40 milioni, in un mercato con prezzi folli, è difficile trovare un sostituto dello spagnolo che rimane un giocatore fondamentale per questo Milan”.