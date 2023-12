Solo quattro squadre hanno subito più gol del Milan nei secondi tempi

Il rendimento del Milan nei secondi tempi è da film dell'orrore: lo dicono i numeri. Il raffronto statistico tra le prestazioni dei rossoneri, in questa stagione in campionato, nei primi 45 minuti con quelle offerte nei secondi è impietoso. Sia per punti ottenuti ma anche come gol segnati e soprattutto reti incassate.

Solo quattro squadre hanno subito più gol del Milan nei secondi tempi in Serie A in questa prima parte di stagione. I rossoneri hanno raccolto la palla in fondo al sacco nella ripresa per 13 volte, al pari di Genoa e Frosinone (due neopromosse). Peggio hanno fatto solo Empoli (15), Salernitana, Cagliari e Sassuolo (14),