Sospiro di sollievo per Maignan: escluse fratture al dito, potrà giocare l'Europeo con la Francia

Dopo qualche ora di paura e preoccupazione, Mike Maignan ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo: ieri mattina, il portiere del Milan si è infortunato in allenamento al quinto dito della mano sinistra. Per fortuna gli esami hanno evidenziato una lussazione e hanno escluso fatture. Ora il francese dovrà tenere un tutore per una settimana, ma può sorridere perchè l'Europeo con la Francia non è a rischio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Ricordiamo che Maignan, che non giocherà ovviamente domani sera contro la Salernitana con la maglia del Milan, aveva già saltato per infortunio l'ultimo Mondiale che si è giocato in Qatar a dicembre 2022. Per qualche ora, il francese ha temuto di dover rinunciare anche all'Europeo in Germania in programma dal 14 giugno al 14 luglio, ma per fortuna il problema al dito non è grave.