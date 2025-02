Sottil: "Se ci sarà bisogno di giocare a destra, giocherò li così come se dovrò giocare a sinistra, giocherò lì"

Durante la conferenza stampa di presentazione, è stata posta a Riccardo Sottil, neo attaccante del Milan, la seguente domanda:

Qual è la tua posizione preferita in campo?

"Ho ricoperto più ruoli in attacco, prevalentemente esterno destro e sinistro. Se ci sarà bisogno di giocare a destra, giocherò li così come se dovrò giocare a sinistra, giocherò lì. Non ci sono problemi".