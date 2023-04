Spalletti in conferenza: "A Maldini non dirò niente. Queste sono le gare che cancellano tante cose"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, per lo storico quarto di finale di Champions League:

Per il suo Napoli non si nota il fattore campo

"Penso sia il lavoro costante sulle squadre per farle diventare forti. Avere una mentalità per non distinguere quale sia il campo migliore o peggiore. ma andare a giocare per ottenere sempre il massimo del risultato, a dispetto del campo e dell'avversario. Trattasi di una crescita per fare risultati importanti".

Quanto pesa l'assenza di Osimhen

"La forza di una squadra non è mai un'addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l'uno con l'altro, il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale. Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e propria".

Come sta Raspadori?

"Ha fatto solo oggi come allenamento, non profondissimo. Si valuterà domattina per fargli fare ulteriori prove e poi sceglieremo chi giocherà in quella posizione".