Spalletti: "Ricostruzioni su Conte-Inter sono un'offesa per Marotta"

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il Bologna, esprimendosi sulle voci relative a Conte "Figurati... Io sono uno che ha chilometri con la tuta del tecnico di una squadra. L'ho riempita per molte ore della mia vita questa divisa. Conte può andare dove gli pare e Marotta può tentare di prendere il meglio per l'Inter dove vuole. Io devo solo riuscire a consolidare le cose buone che abbiamo fatto per riportare la squadra dentro la quarta posizione in classifica perché solo mantenendo questa solidità si può ambire a vincere dei titoli. Però Marotta è uno che sa come si fa, dire in un momento come questo che Conte va in sede a incontrare Marotta è un'offesa alla sua intelligenza. Questo comportamento qui non è un comportamento all'altezza di un professionista come Marotta, sono tutte cose un po' inventate. Le somme si tireranno a fine stagione".