Spalletti risponde per le rime a Conte: "Alla Juve ho trovato le barriere che si muovono, a Napoli erano ferme. Siamo avanti da un punto di vista strutturale"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa rispondendo alle parole di Antonio Conte sul gap tra il Napoli e Milan, Inter e, appunto, i bianconeri di Torino: "Ha ragione. Da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia squadra ha le carte in regola per giocare contro chiunque. Da un punto di vista strutturale ha di nuovo ragione: alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove, a Napoli erano ferme. Siamo avanti anche da un punto di vista strutturale.

Non è facile preparare le partite con queste tempistiche così ravvicinate, ma qui alla Juventus ho uno staff di persone che sanno lavorare. Bisogna suddividersi i compiti, mi hanno fatto portare quattro collaboratori di primissima qualità e attraverso questa collaborazione si riesce a poter lavorare su più fronti e poter anche preparare le partite. È chiaro che con le difficoltà dei tempi ravvicinati qualche muscolo andrà in sofferenza. C'è da stare attenti e pronti, perchè c'è bisogno di tutti. Ci sarà da cambiare qualcosa anche perchè quelli che sono subentrati fino a questo momento hanno fatto vedere che poi la panchina non è solo un luogo d'attesa. Sono entrati nella maniera giusta e hanno ribaltato le partite, perchè questo è ormai è fondamentale perchè chi è in panchina non rientra nella logica del 'se serve' ma fa tutto parte di un piano partita. A volte si sceglie di far entrare più tardi il giocatore forte per fargli spaccare la partita, lo shock momentaneo che ribalta l'equilibrio".