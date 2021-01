Nicolas Spolli, ex difensore, ha parlato così del Papu Gomez ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Spero vada in una grande squadra. Ha tutto. In una squadra come il Milan, uno come il Papu, farebbe comodo. Può fare diversi ruoli, non è neanche importante il modulo della squadra. Lo vedo bene al Milan, oppure al Sassuolo dove uno come lui farebbe grandi cose cambiando il ritmo".