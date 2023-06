SporMediaset - Milan, più poteri per Pioli: avrà più peso specifico nella scelta dei giocatori. Ibra club manager?

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SporMediaset su Italia Uno, con l'addio di Maldini e Massara, aumenteranno i poteri di Stefano Pioli, sempre più vicino alla figura del manager all'inglese con più peso specifico nella scelta dei giocatori. Il capo degli osservato rossoneri Geoffrey Moncada e il suo braccio destro D'Ottavio segnaleranno i profili più importanti e li sottoporranno direttamente a Pioli.

Poi toccherà all'ad Giorgo Furlani dare l'ok finanziario alle varie operazioni. Non è da escludere poi un maggiore coinvolgimento a Milanello di grandi ex come Baresi e Massaro, mentre è ancora da capire se Zlatan Ibrahimovic potrà trovare spazio come club manager e fare da collante tra società e squadra.