Sport Business Journal, Cardinale inserito nella lista degli imprenditori sportivi più influenti del 2022

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, è stato inserito dallo Sport Business Journal nella lista degli imprenditori più influenti e innovativi nell’industria sportiva del 2022. Con lui, sono presenti anche personaggi come Mark Steinberg (procuratore di Tiger Woods), Todd Boehly (co-proprietario del Chelsea), Mark Walter (presidente dei Los Angeles Dodgers e co-proprietario del Chelsea), Serena Williams (vincitrice di 23 slam) e la stella dell'NBA LeBron James.

Queste le parole del settimanale statunitense sul lavoro di RedBird: "RedBird di Cardinale ha acquisito il Milan per 1,2 miliardi di dollari in agosto, coinvolgendo i New York Yankees come azionisti di minoranza, nel quadro di un altro anno attivo per la società di investimenti di ampio raggio. Sta rilanciando la XFL, ha recentemente venduto le partecipazioni in Wasserman e OneTeam Partners, e il suo investimento in Fenway Sports Group conferisce a RedBird quote azionarie di squadre in MLB, NHL, NASCAR e Premier League, tra le altre proprietà".