Sport Mediaset - Sampdoria, c'è anche Costacurta fra gli interessati a rilevare il club

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sarebbe giunta l’ora della vendita da parte di Massimo Ferrero della Sampdoria, in seguito ai guai finanziari che lo hanno travolto. I colleghi di Cologno Monzese scrivono che fra gli interessati a rilevare la società blucerchiata, ci sarebbe anche Alessandro "Billy" Costacurta, colonna della difesa del Milan (663 partite totali in rossonero). Costacurta sarebbe il rappresentante di una cordata di imprenditori italiani. La situazione è in continua evoluzione. Fra i nomi che sono venuti fuori in queste ore c’è anche quello di Gianluca Vialli, ex giocatore proprio della Sampdoria.